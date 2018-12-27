Орловские спасатели отмечают профессиональный праздник

СЕГОДНЯ 09:41 2018-12-27T09:41:34+03:00

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Сегодня, 27 декабря, орловские спасатели вместе с коллегами со всей России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день он отмечается уже больше 20 лет – с 1995 года.

Своих коллег с их днем поздравил начальник ГУ МЧС России по Орловской области генерал-майор внутренней службы Александр Новиков.

- Те, кто выбрал для себя службу в МЧС России, обрели не только дело всей жизни, но и надежных товарищей. Именно поэтому нашим сотрудникам удается справляться со всеми вызовами, которые им бросает жизнь: сложными пожарами, природными катаклизмами и стихийными бедствиями!

Выражаю глубокую благодарность ветеранам, которые все свои силы, знания и опыт передают молодежи!

Спасибо Вам за добрые отзывчивые сердца и преданность профессии. Пусть в жизни каждого будет как можно больше ярких солнечных дней, а рядом с вами всегда будут родные люди. Крепкого здоровья, мира, благополучия, счастья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне! – отметил главный спасатель Орловщины.

«КП» присоединяется к поздравлениям!