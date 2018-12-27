2018-12-27T09:41:34+03:00
Общество

Орловские спасатели отмечают профессиональный праздник

27 декабря День спасателя празднуется с 1995 года
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Сегодня, 27 декабря, орловские спасатели вместе с коллегами со всей России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день он отмечается уже больше 20 лет – с 1995 года.

Своих коллег с их днем поздравил начальник ГУ МЧС России по Орловской области генерал-майор внутренней службы Александр Новиков.

- Те, кто выбрал для себя службу в МЧС России, обрели не только дело всей жизни, но и надежных товарищей. Именно поэтому нашим сотрудникам удается справляться со всеми вызовами, которые им бросает жизнь: сложными пожарами, природными катаклизмами и стихийными бедствиями!

Выражаю глубокую благодарность ветеранам, которые все свои силы, знания и опыт передают молодежи!

Спасибо Вам за добрые отзывчивые сердца и преданность профессии. Пусть в жизни каждого будет как можно больше ярких солнечных дней, а рядом с вами всегда будут родные люди. Крепкого здоровья, мира, благополучия, счастья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне! – отметил главный спасатель Орловщины.

«КП» присоединяется к поздравлениям!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
О буднях спасателей орловцы могут узнать на тематической фотовыставке
Владимир Стромов: ТГУ - 100 лет в истории…
В Орловской области еще 8 детей сирот на днях получили ключи от своих квартир
Истории, которые греют душу
В Орле переход на адресное питание школьников произойдет 1 января
«Губернаторская елка» проходит в Орле сегодня
Орловчанка сдала жилье внаем и осталась без бытовой техники
Около 40 орловских семей получат ипотечную льготу на улучшение условий жилья
Орловские волонтеры побывали на молодежном форуме «Территория добра»
Центр среднего профобразования для ЦФО может появиться на Орловщине
В Орле иномарка сбила ребенка на «зебре»
Орловским школьникам напоминают о безопасности на каникулах
В новогоднюю ночь на площади Ленина в Орле будут запрещены движение и стоянка транспорта
Где в Орле можно запустить праздничный фейерверк
По горячим следам орловские полицейские разыскали вора-рецидивиста
Орловские самбисты и дзюдоисты привезли 11 медалей с Фестиваля спортивных единоборств
Застрявшим автомобилистам на дороге помогают орловские спасатели
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банковпо итогам 11 месяцев 2018 года
В Орле на одном из производств погиб работник мельничного цеха
Под Орлом опрокинулась иномарка
Орловские пожарные вытащили 77-летнюю женщину из горящей квартиры
Два автомобиля «Рено» столкнулись на перекрестке в Орле
50 лучших елочных игрушек отобрали в Детском парке Орла по итогам новогоднего конкурса от ГИБДД
Спасатели "потушили пожар" на орловской ТЭЦ
В Орле сотрудники линейного отдела подвели итоги своей работы за 2018 год
Орловские активисты научили первоклашек мастерить необычные новогодние открытки
Сегодня в Орле запретят парковаться на Богоявленской площади
В Орле может появиться муниципальная транспортная компания