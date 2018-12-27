2018-12-27T09:20:48+03:00
Общество

Центр среднего профобразования для ЦФО может появиться на Орловщине

Его создание глава региона Андрей Клычков обсудил с Министром науки РФ Михаилом Котюковым
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Встреча Министра науки и высшего образования РФ с главой Орловщины состоялась накануне, 26 декабря. В ее ходе был детально обсужден вопрос создания на территории региона Центра среднего профессионального образования для всего Центрального федерального округа.

- Министр поддержал эту идею. Участники встречи обсудили потребности регионов в высококвалифицированных рабочих кадрах для обеспечения новых производств и предприятий. До 1 февраля поставлена задача подготовить документы по земельному участку, на котором может быть размещен Центр, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

В планах, подготавливать в Центре специалистов по таким профилям как информационные и коммуникационные технологии, обслуживание транспорта и логистика, строительство, промышленные и инженерные технологии, сфера услуг.

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