2018-12-27T09:03:52+03:00
Происшествия

В Орле иномарка сбила ребенка на «зебре»

11-летний мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Накануне, 26 декабря, в Орле под колеса автомобиля попал 11-летний мальчик. Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДТП случилось на улице Горького около восьми утра. Водитель автомобиля «Фиат» ехал здесь со стороны улицы Карьерной. На «зебре» неподалеку от гимназии №19 автомобиль сбил ребенка.

- В районе дома №82 произошел наезд на пешехода-мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо. Пешеход получил телесные повреждения, не госпитализирован, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 26 ДТП.

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