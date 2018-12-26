2018-12-26T16:31:22+03:00
Общество

Орловским школьникам напоминают о безопасности на каникулах

Профилактические мероприятия с юными горожанами проводят сотрудники Госавтоинспекции
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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В преддверии новогодних каникул сотрудники Госавтоинспекции напоминают учащимся орловских школ о безопасности. Цель встреч полицейских с юными горожанами – предостеречь ребят и предупредить беду.

- Так, на центральной площади города сотрудники по пропаганде провели разъяснительную работу со всеми ребятами, пришедшими на открытие главной елки города. Стражи порядка напоминали о запрете игр вблизи дорог, особенно катания на ледяных горках, которые выходят на проезжую часть, рассказали, что использование световозвращающих элементов значительно снижает риск наезда на пешехода, так как делает его видимым на дороге для водителей, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Побеседовали полицейские и с родителями, а также напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения водителям транспорта.

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