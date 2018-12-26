СЕГОДНЯ 14:07 2018-12-26T14:07:42+03:00

В новогоднюю ночь на площади Ленина в Орле будут запрещены движение и стоянка транспорта Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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В новогоднюю ночь на площади Ленина в Орле будут запрещены движение и стоянка транспорта. Временные ограничения планируются в связи с праздником и запуском фейерверка.

Так,31 января с 6 часов вечера и до 4-х утра 1 января будет ограничена стоянка автомобилей на улицах Пролетарская гора, Максима Горького от улицы Брестской до площади Ленина и от площади Ленина до улицы Пионерской, на пл. Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора, 1, а также от улицы Ленина, 36 до площади Ленина и на площадке между домом № 28 по улице Максима Горького и площадью Ленина.

Движение транспорта будет ограничено с 11 вечера 31 декабря до 4-х утра 1 января. Автомобилистам предстоит объезжать улицу Салтыкова-Щедрина от улицы Полесской до улицы Пионерской, улицу Пролетарская гора, улицу Максима Горького от улицы Брестской до площади Ленина и от площади Ленина до улицы Пионерской, на улице Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора.