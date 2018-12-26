2018-12-26T13:58:25+03:00
Общество

Где в Орле можно запустить праздничный фейерверк

В этом году для этого предлагается шесть специально отведенных мест
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Где в Орле можно запустить праздничный фейерверкГде в Орле можно запустить праздничный фейерверкФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Стало известно, где в Новом году орловцы смогут запустить праздничные фейерверки. Для самостоятельного использования пиротехники в Орле предлагается шесть специально отведенных мест.

Так, в Заводском районеэто парк «Разградский», автодром по улице Емлютина и разворотное кольцо по улице Кромской, 12. В Железнодорожном районетакую площадку отвели на набережной Дубровинского, 94, а вСоветском районев парке Победы со стороны улицы Зои Космодемьянской. В свою очередь, вСеверном районеОрла запустить фейерверк местные жители смогут рядом с администрацией на Московском шоссе, 137.

Напомним, традиционным местом запуска салюта останется слияние рек Ока и Орлик. Праздничный фейерверк оттуда озарит город в 2 часа ночи 1 января. В это же время отдельные залпы салюта запланированы для жителей Северного района с площадки КДЦ «Металлург».

Еще больше материалов по теме: «Новый год в Орле и области 2018-2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В новогоднюю ночь на площади Ленина в Орле будут запрещены движение и стоянка транспорта
По горячим следам орловские полицейские разыскали вора-рецидивиста
Орловские самбисты и дзюдоисты привезли 11 медалей с Фестиваля спортивных единоборств
Застрявшим автомобилистам на дороге помогают орловские спасатели
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банковпо итогам 11 месяцев 2018 года
В Орле на одном из производств погиб работник мельничного цеха
Под Орлом опрокинулась иномарка
Орловские пожарные вытащили 77-летнюю женщину из горящей квартиры
Два автомобиля «Рено» столкнулись на перекрестке в Орле
50 лучших елочных игрушек отобрали в Детском парке Орла по итогам новогоднего конкурса от ГИБДД
Спасатели "потушили пожар" на орловской ТЭЦ
В Орле сотрудники линейного отдела подвели итоги своей работы за 2018 год
Орловские активисты научили первоклашек мастерить необычные новогодние открытки
Сегодня в Орле запретят парковаться на Богоявленской площади
В Орле может появиться муниципальная транспортная компания