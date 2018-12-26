Где в Орле можно запустить праздничный фейерверк
Стало известно, где в Новом году орловцы смогут запустить праздничные фейерверки. Для самостоятельного использования пиротехники в Орле предлагается шесть специально отведенных мест.
Так, в Заводском районеэто парк «Разградский», автодром по улице Емлютина и разворотное кольцо по улице Кромской, 12. В Железнодорожном районетакую площадку отвели на набережной Дубровинского, 94, а вСоветском районев парке Победы со стороны улицы Зои Космодемьянской. В свою очередь, вСеверном районеОрла запустить фейерверк местные жители смогут рядом с администрацией на Московском шоссе, 137.
Напомним, традиционным местом запуска салюта останется слияние рек Ока и Орлик. Праздничный фейерверк оттуда озарит город в 2 часа ночи 1 января. В это же время отдельные залпы салюта запланированы для жителей Северного района с площадки КДЦ «Металлург».
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