СЕГОДНЯ 13:58 2018-12-26T13:58:25+03:00

Где в Орле можно запустить праздничный фейерверк Фото: Архив "КП"

В этом году для этого предлагается шесть специально отведенных мест

Изменить размер текста: A A

Стало известно, где в Новом году орловцы смогут запустить праздничные фейерверки. Для самостоятельного использования пиротехники в Орле предлагается шесть специально отведенных мест.

Так, в Заводском районеэто парк «Разградский», автодром по улице Емлютина и разворотное кольцо по улице Кромской, 12. В Железнодорожном районетакую площадку отвели на набережной Дубровинского, 94, а вСоветском районев парке Победы со стороны улицы Зои Космодемьянской. В свою очередь, вСеверном районеОрла запустить фейерверк местные жители смогут рядом с администрацией на Московском шоссе, 137.

Напомним, традиционным местом запуска салюта останется слияние рек Ока и Орлик. Праздничный фейерверк оттуда озарит город в 2 часа ночи 1 января. В это же время отдельные залпы салюта запланированы для жителей Северного района с площадки КДЦ «Металлург».