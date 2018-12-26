2018-12-26T13:34:33+03:00
Происшествия

По горячим следам орловские полицейские разыскали вора-рецидивиста

Мужчина, попав в дом к своему приятелю, украл у него более 9 тысяч рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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По горячим следам орловские полицейские разыскали вора-рецидивистаПо горячим следам орловские полицейские разыскали вора-рецидивистаФото: Архив "КП"
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По горячим следам орловские полицейские разыскали вора-рецидивиста. Мужчина, попав в дом к своему приятелю, украл у него более 9 тысяч рублей.

Ранее с заявлением о краже в отделение полиции обратился житель города Мценска. Оказалось, до того, как деньги пропали, в дом к нему заходил знакомый. Дверь мужчине открыла родственница и впустила его внутрь, но через несколько минут попросила незваного гостя уйти.

- Оперативники выяснили, что 31-летний орловец действительно причастен к краже. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина рассказал, что деньги он успел потратить, - сообщили «КП» в пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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