2018-12-26T13:09:51+03:00
Спорт

Орловские самбисты и дзюдоисты привезли 11 медалей с Фестиваля спортивных единоборств

Соревнования с участием более 800 спортсменов прошли в Москве 22-23 декабря
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Орловские самбисты и дзюдоисты привезли 11 медалей с 8-го Фестиваля спортивных единоборств на призы Председателя МГО ВФСО «Динамо». Соревнования с участием более 800 спортсменов из 13-ти регионов страны прошли в Москве 22-23 декабря.

- В списке спортивных дисциплин были бокс, кикбоксинг, дзюдо и самбо. Команда нашей области была сформирована из членов Орловского регионального отделения ОГ ФСО «Юность России» и воспитанников ДЮСШ №9, городского спортивно - оздоровительного центра Орла и СШОР «Боевые искусства», - сообщает портал регионального Правительства.

Лучшие результаты показал воспитанник ДЮСШ № 9 Сергей Нерсисян. Он занял второе место в дзюдо и первое – в самбо. Анастасия Гурьева из СШОР «Боевые искусства» стала 3-ей в дзюдо и самбо. Спортсменки из ДЮСШ № 9 Арина Мкртчян, Анастасия Чумаченко, Ульяна Антипенкова стали обладателями серебра и бронзы в обоих видах спорта. 3 место в самбо досталось Юлии Бродягиной из городского спортивно-оздоровительного центра.

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