2018-12-26T12:37:43+03:00
Происшествия

Застрявшим автомобилистам на дороге помогают орловские спасатели

За минувшие сутки сотрудники МЧС отбуксировали несколько автомобилей в Орле и области
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Застрявшим автомобилистам на дороге помогают орловские спасателиЗастрявшим автомобилистам на дороге помогают орловские спасателиФото: Архив "КП"
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Застрявшим автомобилистам на дороге помогают орловские спасатели. За минувшие сутки сотрудники МЧС отбуксировали несколько автомобилей в Орле и области.

В Орле спасатели вытащили из снежных завалов два большегруза. Автомобилистам помогли на улицах Раздольной и 1-ой Курской. Также пожарные выезжали в деревню Постоялые дворы, где отбуксировали машину, улетевшую в кювет. Один автомобиль, в котором закончилось топливо, они тянули около деревни Угольное.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 20 раз, из них шесть выездов – на ликвидацию возгораний и 14 – на различные происшествия.

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