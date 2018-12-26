2018-12-26T11:53:59+03:00
Общество

В Орле на одном из производств погиб работник мельничного цеха

Мужчина из-за плохого самочувствия упал в бункер, где его засыпало зерном
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле на одном из производств погиб работник мельничного цехаВ Орле на одном из производств погиб работник мельничного цехаФото: Архив "КП"
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В Орле на одном из производств погиб работник мельничного цеха. Несчастный случай произошел еще в середине ноября текущего года.Намывая зерно в бункеры, мужчина стал плохо себя чувствовать. Он упал в бункер, где его засыпало зерном и в результате асфиксии скончался.

- По версии следствия, должностными лицами на объекте мельничного цеха предприятия допущены нарушения, выразившиеся в допуске работника к выполнению трудовых обязанностей без прохождения медицинского осмотра, а также не был обеспечен должным образом контроль за соблюдением правил техники безопасности при производстве работ, - пояснила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Из-за нарушений требований охраны труда по материалам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ. Следователи продолжают сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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