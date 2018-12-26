2018-12-26T11:41:52+03:00
Происшествия

Под Орлом опрокинулась иномарка

ДТП произошло на трассе «Орел-Ефремов»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Сегодня ночью, 26 декабря, на трассе «Орел-Ефремов» произошло ДТП. 31-летний водитель иномарки «Шевроле Клан» на 60-м километре автодороги съехал в левый придорожный кювет. Машина опрокинулась.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых два человека получили травмы.

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