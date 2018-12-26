СЕГОДНЯ 11:18 2018-12-26T11:18:11+03:00

Убегая от задымления, хозяйка вышла на балкон, где ее и заметили спасатели

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Орловские пожарные вытащили 77-летнюю женщину из горящей квартиры. ЧП произошло минувшим днем, 25 декабря, в городе Мценске Орловской области.

Квартира на четвертом этаже загорелась в доме по улице Кузьмина. Хозяйку спасатели обнаружили на балконе. Женщина спасалась от сильного задымления. Через спасательный капюшон ее удалось вывести из квартиры.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире выгорела комната с предметами мебели на площади 15 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 20 раз, из них шесть выездов – на ликвидацию возгораний и 14 – на различные происшествия.