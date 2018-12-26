Два автомобиля «Рено» столкнулись на перекрестке в Орле
Пассажирка одной из машин получила травмы
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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ДТП на перекрестке улиц Гайдара и Октябрьской произошло в Орле минувшим днем, 25 декабря. Дорогу не поделили два автомобиля «Рено». Водитель за рулем «Логана» при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу встречному «Мегану».
- В результате столкновения 24-летняя пассажирка «Рено Меган» получила телесные повреждения, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых два человека получили травмы.
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