2018-12-26T11:05:22+03:00
Происшествия

Два автомобиля «Рено» столкнулись на перекрестке в Орле

Пассажирка одной из машин получила травмы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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ДТП на перекрестке улиц Гайдара и Октябрьской произошло в Орле минувшим днем, 25 декабря. Дорогу не поделили два автомобиля «Рено». Водитель за рулем «Логана» при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу встречному «Мегану».

- В результате столкновения 24-летняя пассажирка «Рено Меган» получила телесные повреждения, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых два человека получили травмы.

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