2018-12-26T10:40:14+03:00
Общество

50 лучших елочных игрушек отобрали в Детском парке Орла по итогам новогоднего конкурса от ГИБДД

Каждый юный творец получил грамоту и сувениры из рук Дедушки Мороза
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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50 лучших игрушек отобрали в Детском парке Орла по итогам новогоднего конкурса «Украсим елку вместе с ГИБДД». Награждение участников прошло во вторник, 25 декабря.

Конкурс стартовал еще осенью, в конце ноября. Его единственным условием было сделать игрушку по тематике Правил дорожного движения. Теперь елку в Детском парке украшают дорожные знаки в разноцветной мишуре, яркие светофоры, снеговики-полицейские.

- Выбрать лучшую новогоднюю игрушку ПДД было очень сложно, так как все поделки были необычайно красивыми и интересными. Члены жюри оценили каждую из 500 поделок, - рассказали в пресс-службе орловской Госавтоинспекции.

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Каждый юный творец получил грамоту и сувениры. Их вручали Дедушка Мороз и сотрудники ГИБДД.

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