2018-12-26T10:15:28+03:00
Общество

Спасатели «потушили» пожар на орловской ТЭЦ

По замыслу в турбогенераторе разлилось масло, оно попало на паровую трубу и загорелось
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Спасатели «потушили» пожар на орловской ТЭЦ. Учение для огнеборцев состоялось в минувший вторник, 25 декабря. По замыслу в турбогенераторе разлилось масло. Оно протекло на паровую трубу, нагрелось и загорелось. Персонал ТЭЦ утечку устранил и сообщил о ЧП спасателям.

- В то время как к месту происшествия были направлены подразделения пожарно-спасательных частей Орла, сотрудники ТЭЦ сообщили об ухудшении обстановки. Работники смены получили ожоги и отравление продуктами горения, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

К моменту прибытия пожарных масло горело на площади 300 квадратных метров. Бригады скорой помощи оказывали помощь пострадавшим на месте и перевозили их в больницы. Спасатели провели разведку внутренних помещений и искали пострадавших. Для тушения пожара была проведена пенная атака. Утечку масла из поврежденной емкости устранили.

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