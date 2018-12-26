2018-12-26T09:26:56+03:00
Общество

В Орле сотрудники линейного отдела подвели итоги своей работы за 2018 год

За это время к административной ответственности они привлекли более 2500 орловцев за нарушения на железной дороге
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле сотрудники линейного отдела подвели итоги своей работы за 2018 годВ Орле сотрудники линейного отдела подвели итоги своей работы за 2018 годФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле сотрудники линейного отдела МВД России подвели итоги своей работы за 2018 год. Об основных проведенных мероприятиях и их результатах шла речь на минувшей комиссии по профилактике правонарушений.

Так, за минувший год на станции «Орел» прошли 25 рейдов по наиболее опасным участкам железных дорог. А чтобы не допустить травм у детей, сотрудники ЛО провели профилактические беседы в школах на темы: «Железная дорога — зона повышенной опасности», «Правила поведения», «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», «Подросток и закон».

- На вокзале, станциях и перегонах проводилась работа по выявлению и пресечению действий несовершеннолетних, употребляющих наркотические и психотропные одурманивающие вещества, а также тех, кто может распространить их, - отметил Роман Быков,ИО начальника полиции ЛО МВД России на станции «Орел».

Всего за нарушения на территории железной дороги были привлечены к административной ответственности более 2500 орловцев.

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