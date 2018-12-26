Орловские активисты научили первоклашек мастерить необычные новогодние открытки

СЕГОДНЯ 08:43 2018-12-26T08:43:04+03:00

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Орловские активисты запустили традиционную акцию «Новогоднее чудо». Побывав у первоклассников лицея № 18, общественники вместе с детьми смастерили необычные новогодние открытки.

- Акция несет в себе возможность создать маленькое чудо – поделиться своим душевным теплом, помочь забыть о неурядицах, настроить на позитивное восприятие окружающего мира и создать что-то новогоднее своими руками, - отметили общественники.

На прошедшем мастер-классе перед первоклассниками стояла задача смастерить поздравительную открытку с кармашком для сладкого подарка. На ней дети написали поздравления для своих родителей.

Акция «Новогоднее чудо» продлится до 10 января. По словам активистов, они постараются посетить с праздничными программами как можно больше соцучреждений, чтобы подарить каждому ребенку хорошее настроение.