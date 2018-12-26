Орловские активисты научили первоклашек мастерить необычные новогодние открытки
Орловские активисты запустили традиционную акцию «Новогоднее чудо». Побывав у первоклассников лицея № 18, общественники вместе с детьми смастерили необычные новогодние открытки.
- Акция несет в себе возможность создать маленькое чудо – поделиться своим душевным теплом, помочь забыть о неурядицах, настроить на позитивное восприятие окружающего мира и создать что-то новогоднее своими руками, - отметили общественники.
На прошедшем мастер-классе перед первоклассниками стояла задача смастерить поздравительную открытку с кармашком для сладкого подарка. На ней дети написали поздравления для своих родителей.
Акция «Новогоднее чудо» продлится до 10 января. По словам активистов, они постараются посетить с праздничными программами как можно больше соцучреждений, чтобы подарить каждому ребенку хорошее настроение.