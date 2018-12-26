2018-12-26T08:49:50+03:00
Общество

Сегодня в Орле запретят парковаться на Богоявленской площади

Временное ограничение будет длиться до полудня
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Сегодня в Орле запретят парковаться на Богоявленской площадиСегодня в Орле запретят парковаться на Богоявленской площадиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 декабря, в Орле запретят парковаться на площадке напротив Богоявленского собора. Такое временное ограничение связано с проведением траурных мероприятий.

- Днем орловцы простятся с председателем Общественного Совета города Орла Владимиром Капустянским, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничения для автомобилистов будут действовать с полуночи до полудня.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели «потушили» пожар на орловской ТЭЦ
В Орле сотрудники линейного отдела подвели итоги своей работы за 2018 год
Орловские активисты научили первоклашек мастерить необычные новогодние открытки
В Орле может появиться муниципальная транспортная компания
Орловский театр кукол приглашает на новогодние представления
Любителям зимней ловли в Орле напомнили об опасности выхода на лед
В Орле ушел из жизни бывший начальник областного УМВД Владимир Капустянский
В будущем году стоимость проезда по Орлу составит 20 рублей
На Орловщине зарегистрированы первые в этом сезоне случаи гриппа
В преддверии нового года орловцы могут узнать о своих долгах
Власти Орла обратились к владельцем зданий и управляющим компаниям с просьбой убрать сосульки
В Орле местного жителя задержали за неудачную попытку украсть нож на одной из заправок
13-летний подросток пострадал в ДТП с маршруткой в Орле
На улице 1-ой Курской в Орле горел цех
На трассе под Орлом столкнулись две легковушки
В Орле во дворе дома по улице Максима Горького едва не задавили пешехода
За сутки орловские спасатели отбуксировали две машины скорой помощи
58-летнего орловца спасли пожарные из горящего дома
Продукцию орловских предпринимателей представили в ярмарочных домиках на площади Ленина
Активисты Орла обратились к властям с призывом усилить очистку города от снега
Орловские депутаты предложили сделать бесплатным питание для учеников начальной школы
В Орле стражи порядка осуществили мечту детей, проходящих лечение в больнице
Орловца, едва не убившего свою девушку осколком стекла, заключили под стражу
В Детском парке Орла открылась ёлка