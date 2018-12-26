Сегодня в Орле запретят парковаться на Богоявленской площади
Временное ограничение будет длиться до полудня
Сегодня в Орле запретят парковаться на Богоявленской площадиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Сегодня, 26 декабря, в Орле запретят парковаться на площадке напротив Богоявленского собора. Такое временное ограничение связано с проведением траурных мероприятий.
- Днем орловцы простятся с председателем Общественного Совета города Орла Владимиром Капустянским, - сообщает пресс-служба городской администрации.
Ограничения для автомобилистов будут действовать с полуночи до полудня.