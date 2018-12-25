2018-12-25T16:45:30+03:00
Общество

В Орле может появиться муниципальная транспортная компания

Ее планируется создать на базе трамвайно-троллейбусного предприятия
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле на базе трамвайно-троллейбусного предприятия может появиться муниципальная транспортная компания. Об этом стало известно на сессии горсовета сегодня, 25 декабря.

Предприятие может быть создано как альтернатива ПАТП-1, ныне банкроту. Было отмечено, что в городе назрела необходимость в создании муниципального транспортного предприятия.

- Уже на одном из профильных комитетов, в январе, администрации поручено подготовить предложения о создании укрупненного предприятия и о приобретении подвижного состава, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского горсовета.

Кроме того планируется процесс этот ускорить, чтобы новое предприятие смогло принять участие в торгах по перевозкам.

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