В Орле может появиться муниципальная транспортная компания

СЕГОДНЯ 16:45 2018-12-25T16:45:30+03:00

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В Орле на базе трамвайно-троллейбусного предприятия может появиться муниципальная транспортная компания. Об этом стало известно на сессии горсовета сегодня, 25 декабря.

Предприятие может быть создано как альтернатива ПАТП-1, ныне банкроту. Было отмечено, что в городе назрела необходимость в создании муниципального транспортного предприятия.

- Уже на одном из профильных комитетов, в январе, администрации поручено подготовить предложения о создании укрупненного предприятия и о приобретении подвижного состава, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского горсовета.

Кроме того планируется процесс этот ускорить, чтобы новое предприятие смогло принять участие в торгах по перевозкам.