Орловский театр кукол приглашает на новогодние представления

СЕГОДНЯ 16:35 2018-12-25T16:35:10+03:00

Юных гостей ждет интермедия у елки и спектакль

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Новый год совсем близко, и Орловский театр кукол приглашает детей и родителей на праздничные представления. Гостей театра ждет интермедия у елки с участием любимых сказочных персонажей, а также спектакли.

Новогодний марафон праздничных мероприятия стартовал в театре 22 декабря.

- Юных гостей ждут у елки Дед Мороз и Снегурочка, а также два веселых клоуна, которые подарят всем отличное настроение, - рассказали организаторы.

После интермедии дети и их родители посмотрят спектакли на выбор: «Морозко», «Слоненок», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Цена билета - 300 рублей.

КОГДА, ГДЕ?

ул. Советская, 29. 22 декабря – 8 января. Начало представлений в 10.00, 12.00 и 14.00 в зависимости от даты.

Тел. для справок 42-81-58