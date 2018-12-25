Любителям зимней ловли в Орле напомнили об опасности выхода на лед

СЕГОДНЯ 15:28 2018-12-25T15:28:59+03:00

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В Орле спасатели в очередной раз провели профилактические беседы с любителями зимней ловли. Сотрудники МЧС напомнили рыбакам, что несоблюдение правил безопасности может обернуться трагедией.

- Основное внимание уделяется любителям подледного лова рыбы. Именно они входят в группу риска, выходя на замерзшие водоемы. Причиной провалов под лед становится несоблюдение элементарных правил безопасного поведения на водоемах, - поделились с «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Инспекторы ГИМС напоминают любителям зимней ловли о мерах безопасности при выходе на лед, раздают памятки по правилам поведения, организовывают практические мероприятия, на которых рассказывают, что делать, если человек провалился в холодную воду, а также, если нужна помощь пострадавшему.