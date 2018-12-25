В Орле ушел из жизни бывший начальник областного УМВД Владимир Капустянский
В Орле ушел из жизни бывший начальник областного УМВД Владимир Геннадьевич Капустянский. Настоящий профессионал своего дела, он начинал свою карьеру с должности следователя прокуратуры. Возглавлял орловскую школу милиции.
Кроме того, Владимир Капустянский был членом конституционной комиссии и участвовал в работе над проектом Конституции. Среди его многочисленных наград и поощрений - орден «Красной Звезды», «Звезда 1 степени», медаль «За доблестный труд». После ухода на пенсию Владимир Геннадьевич активно занимался патриотическим воспитанием молодежи, писал научные статьи и книги.
Прощание с Владимиром Капустянским пройдет в среду, 26 декабря, в Богоявленском Соборе. Начало в 10:30.
Редакция «КП» приносит семье Владимира Геннадьевича искренние соболезнования.