В Орле ушел из жизни бывший начальник областного УМВД Владимир Капустянский

СЕГОДНЯ 14:12 2018-12-25T14:12:05+03:00

Прощание с настоящим профессионалом своего дела состоится завтра в Богоявленском соборе

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В Орле ушел из жизни бывший начальник областного УМВД Владимир Геннадьевич Капустянский. Настоящий профессионал своего дела, он начинал свою карьеру с должности следователя прокуратуры. Возглавлял орловскую школу милиции.

Кроме того, Владимир Капустянский был членом конституционной комиссии и участвовал в работе над проектом Конституции. Среди его многочисленных наград и поощрений - орден «Красной Звезды», «Звезда 1 степени», медаль «За доблестный труд». После ухода на пенсию Владимир Геннадьевич активно занимался патриотическим воспитанием молодежи, писал научные статьи и книги.

Прощание с Владимиром Капустянским пройдет в среду, 26 декабря, в Богоявленском Соборе. Начало в 10:30.

Редакция «КП» приносит семье Владимира Геннадьевича искренние соболезнования.