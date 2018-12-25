2018-12-25T14:08:45+03:00
Общество

На Орловщине зарегистрированы первые в этом сезоне случаи гриппа

Специалисты отмечают рост заболеваемости ОРВИ
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав КоваленкоФото: "КП" Архив
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В Орловской области зарегистрированы первые случаи заболевания гриппом. Также специалисты отмечают рост заболеваемости ОРВИ.

- С 17 по 23 декабря в области зарегистрировано 4 375 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, дети в возрасте до 14 лет составили 62,5% от общего числа заболевших. Незначительное превышение эпидемических порогов заболеваемости в целом по области зарегистрировано среди совокупного населения (на 2,8%) и среди взрослых (на 13,6%), - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Чтобы простуда не распространялась, в нескольких школах региона на каникулы раньше времени отправили некоторые классы. Что же касается прививок, то по состоянию на 21 декабря в области вакцинацию прошли более 350 тысяч человек.

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