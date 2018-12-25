2018-12-25T13:29:14+03:00
Общество

В преддверии нового года орловцы могут узнать о своих долгах

Информационная акция состоится 26 декабря
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УФССП России по Орловской областиФото: пресс-служба УФССП России по Орловской области
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Уже завтра, 26 декабря, жители Орла и области смогут узнать о своих долгах. Информационную акцию организуют сотрудники регионального Управления службы судебных приставов.

- Судебные приставы подробно расскажут жителям региона о сервисах, позволяющих оперативно узнавать о наличии задолженности, а также о движении документов в рамках исполнительного производства («Банк данных исполнительных производств» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства») и одновременно проведут промо-акцию по распространению листовок с информацией о способах оперативного получения данных по исполнительным производствам, - рассказали «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

Акция пройдет в гипермаркете "Линия" на Кромском шоссе - здесь все желающие смогут узнать о долгах и научиться пользоваться мобильными сервисами ФССП.

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