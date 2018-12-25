2018-12-25T13:20:55+03:00
Общество

Власти Орла обратились к владельцем зданий и управляющим компаниям с просьбой убрать сосульки

Сейчас горожанам стоит быть осторожнее, проходя мимо домов и учреждений
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel-adm.ruФото: orel-adm.ru
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Председатель комиссии по предупреждению ЧС городской администрации Олег Минкин обратился к собственникам зданий в городе, а также представителям управляющих компаний, с просьбой срочно убрать сосульки и наледь с крыш. Сейчас из-за нестабильной погоды дома, а точнее выросшие на них сосульки, представляют угрозу для горожан.

Некоторые из управляющих компаний и предпринимателей предпочли оградить территорию у зданий специальной лентой и повесили предупреждающие таблички об опасности наледи. Однако, зачастую, горожанам приходиться выбирать: проходить в опасной на сосульки зоне или пробираться через сугробы, а то и вовсе выходить на проезжую часть.

- Если вы увидели снежные карнизы, сосульки, свисающие с крыш домов, сообщите в управляющую компанию. Если ледяные глыбы образовались на крыше магазина или другого учреждения сообщите администрации данного магазина, - обратились к горожанам в администрации Орла.

Напоминаем, телефон Единой диспетчерской службы 43-22-12.

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