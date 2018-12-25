СЕГОДНЯ 12:21 2018-12-25T12:21:00+03:00

В Орле местного жителя задержали за неудачную попытку украсть нож на одной из заправок Фото: Архив "КП"

Оказалось, неработающий мужчина привлекался к административной ответственности уже 32 раза

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В Орле местного жителя задержали за неудачную попытку украсть нож на одной из заправок на Московском шоссе. Раскладной прибор мужчина сорвал с торгового стенда и убежал.

Поймать воришку удалось сотрудникам Росгвардии. Получив от охранника приметы, наряд отправился на поиски. Мужчину задержали на улице Блынского.

- Им оказался не работающий, 27-летний уроженец Орловской области. Ранее орловец привлекался 32 раза за административные правонарушения, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

Складной ножик стражи порядка обнаружили при мужчине. Орловца передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.