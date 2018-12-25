13-летний подросток пострадал в ДТП с маршруткой в Орле

СЕГОДНЯ 11:43 2018-12-25T11:43:23+03:00

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ДТП на улице Октябрьской в Орле произошло в понедельник вечером, 24 декабря. 24-летний водитель маршрутного такси ехал со стороны улицы Полесской. При повороте налево в районе дома № 40 по улице Октябрьской он столкнулся с иномаркой «Шкода». Автомобиль двигался по встречной полосе.

- В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля ГАЗ, 13-летний мальчик. После осмотра его отпустили, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых три человека получили травмы. Погибших нет.