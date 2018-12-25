На улице 1-ой Курской в Орле горел цех
В понедельник ранним утром, 24 декабря, в Орле на улице 1-ой Курской произошло ЧП. Загорелось техническое помещение.
К моменту прибытия спасателей цех был охвачен огнем изнутри. Из окон шел густой черный дым. Огонь мог распространиться на расположенные рядом помещения и строения.
- В результате пожара выгорели строительные материалы, помещение частично закопчено, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. К счастью, из-за возгорания никто не пострадал.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 22 раза, из них девять выездов – на ликвидацию возгораний и 13 – на различные происшествия.
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