СЕГОДНЯ 11:31 2018-12-25T11:31:47+03:00

На улице 1-ой Курской в Орле горел цех Фото: Архив "КП"

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В понедельник ранним утром, 24 декабря, в Орле на улице 1-ой Курской произошло ЧП. Загорелось техническое помещение.

К моменту прибытия спасателей цех был охвачен огнем изнутри. Из окон шел густой черный дым. Огонь мог распространиться на расположенные рядом помещения и строения.

- В результате пожара выгорели строительные материалы, помещение частично закопчено, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. К счастью, из-за возгорания никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 22 раза, из них девять выездов – на ликвидацию возгораний и 13 – на различные происшествия.