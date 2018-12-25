На трассе под Орлом столкнулись две легковушки
Травмы получил один из водителей
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В понедельник вечером, 24 декабря, на автодороге «Орел-Ефремов» произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля. 54-летний водитель «ВАЗа» в районе 10-го километра трассы въехал в «Ниссан». Иномарка ехала во встречном направлении.
- В результате ДТП водитель автомобиля Ваз получил телесные повреждения, отпущен, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых три человека получили травмы. Погибших нет.
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