На трассе под Орлом столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 11:22 2018-12-25T11:22:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник вечером, 24 декабря, на автодороге «Орел-Ефремов» произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля. 54-летний водитель «ВАЗа» в районе 10-го километра трассы въехал в «Ниссан». Иномарка ехала во встречном направлении.

- В результате ДТП водитель автомобиля Ваз получил телесные повреждения, отпущен, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых три человека получили травмы. Погибших нет.