В Орле во дворе дома по улице Максима Горького едва не задавили пешехода
Женщина получила травмы
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В понедельник днем, 24 декабря, в Орле во дворе дома № 44 по улице Максима Горького едва не задавили пешехода. Водитель автомобиля марки «Шевроле» двигался задним ходом и не заметил 63-летнюю женщину.
- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, опущена, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых три человека получили травмы. Погибших нет.
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