СЕГОДНЯ 11:10 2018-12-25T11:10:14+03:00

За сутки орловские спасатели отбуксировали две машины скорой помощи Фото: Архив "КП"

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За минувшие сутки орловские спасатели отбуксировали две машины скорой помощи. В понедельник утром, 24 декабря, сотрудники МЧС из снега вытаскивали автомобиль на улице Радзевича-Белевича в Орле.

- На подобный вызов спасатели выезжали в деревню Филатово в Залегощенский район, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 22 раза, из них девять выездов – на ликвидацию возгораний и 13 – на различные происшествия.