За сутки орловские спасатели отбуксировали две машины скорой помощи
Автомобили застряли в снегу
За сутки орловские спасатели отбуксировали две машины скорой помощиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
За минувшие сутки орловские спасатели отбуксировали две машины скорой помощи. В понедельник утром, 24 декабря, сотрудники МЧС из снега вытаскивали автомобиль на улице Радзевича-Белевича в Орле.
- На подобный вызов спасатели выезжали в деревню Филатово в Залегощенский район, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 22 раза, из них девять выездов – на ликвидацию возгораний и 13 – на различные происшествия.
Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»