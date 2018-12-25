2018-12-25T10:51:18+03:00
Происшествия

58-летнего орловца спасли пожарные из горящего дома

На скорой помощи мужчину увезли в больницу
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Вчера вечером, 24 декабря, в поселке Знаменка Орловского района загорелся жилой дом. К моменту прибытия спасателей горела одна из комнат.

Пожарным сообщили, что в доме может находиться человек. Во время разведки нашли внутри 58-летнего мужчину. На скорой помощи его увезли в больницу.

- В результате пожара в жилом доме в зале выгорели диван и постельные принадлежности, комната закопчена по всей площади. В помещении кухни оплавился потолок, коридор закопчен. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 22 раза, из них девять выездов – на ликвидацию возгораний и 13 – на различные происшествия.

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