Продукцию орловских предпринимателей представили в ярмарочных домиках на площади Ленина
В Орле продукцию местных предпринимателей представили в ярмарочных домиках на площади Ленина и перед входом в Городской парк. Такое поручение дал Губернатор Орловской области.
- В торговых павильонах можно найти продукцию Агрофирмы Мценской, Урицкого молокозавода, Болховского хлебозавода, Дмитровского мясокомбината, Кромского маслозавода, Малоархангельского и Глазуновского райпо, а также продукцию «Орловской Нивы», «Знамеского СГЦ», - сообщает пресс-служба регионального Правительства.
Купить и попробовать продукты местных предпринимателей можно будет уже с сегодняшнего дня, 25 декабря. Ярмарка продлится до 14 января. Она работает с 11 утра и до 9 часов вечера.