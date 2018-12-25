2018-12-25T09:05:39+03:00
Общество

Продукцию орловских предпринимателей представили в ярмарочных домиках на площади Ленина

Ее можно купить и попробовать до 14 января
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Продукцию орловских предпринимателей представили в ярмарочных домиках на площади ЛенинаПродукцию орловских предпринимателей представили в ярмарочных домиках на площади ЛенинаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле продукцию местных предпринимателей представили в ярмарочных домиках на площади Ленина и перед входом в Городской парк. Такое поручение дал Губернатор Орловской области.

- В торговых павильонах можно найти продукцию Агрофирмы Мценской, Урицкого молокозавода, Болховского хлебозавода, Дмитровского мясокомбината, Кромского маслозавода, Малоархангельского и Глазуновского райпо, а также продукцию «Орловской Нивы», «Знамеского СГЦ», - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Купить и попробовать продукты местных предпринимателей можно будет уже с сегодняшнего дня, 25 декабря. Ярмарка продлится до 14 января. Она работает с 11 утра и до 9 часов вечера.

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