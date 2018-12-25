СЕГОДНЯ 08:48 2018-12-25T08:49:17+03:00

В случае, если решение поддержат, новые правила будут действовать с 1 февраля

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Орловские депутаты предложили сделать бесплатным питание для учеников начальной школы с первого по четвертый класс. Кроме того, по их мнению право на бесплатное питание должны иметь дети с ограниченными возможностями и дети из многодетных семей.

- В случае, если депутаты поддержат это решение 25 декабря, новая модель адресного питания вступит в силу с 1 февраля 2019 года, - сообщает пресс-служба орловского горсовета.

Напомним, по результатам анкетирования оказалось, что меню для питания детей в школах их родителям не нравится. 14% школьников едят только то, что нравится, приносят питание из дома, покупают выпечку в буфете или вообще в столовую не ходят. По вопросу готовности оплачивать питание своего ребенка отрицательно ответили 34% родителей.