2018-12-25T08:49:17+03:00
Общество

Орловские депутаты предложили сделать бесплатным питание для учеников начальной школы

В случае, если решение поддержат, новые правила будут действовать с 1 февраля
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские депутаты предложили сделать бесплатным питание для учеников начальной школыОрловские депутаты предложили сделать бесплатным питание для учеников начальной школыФото: Архив "КП"
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Орловские депутаты предложили сделать бесплатным питание для учеников начальной школы с первого по четвертый класс. Кроме того, по их мнению право на бесплатное питание должны иметь дети с ограниченными возможностями и дети из многодетных семей.

- В случае, если депутаты поддержат это решение 25 декабря, новая модель адресного питания вступит в силу с 1 февраля 2019 года, - сообщает пресс-служба орловского горсовета.

Напомним, по результатам анкетирования оказалось, что меню для питания детей в школах их родителям не нравится. 14% школьников едят только то, что нравится, приносят питание из дома, покупают выпечку в буфете или вообще в столовую не ходят. По вопросу готовности оплачивать питание своего ребенка отрицательно ответили 34% родителей.

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