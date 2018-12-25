2018-12-25T08:41:08+03:00
Общество

В Орле стражи порядка осуществили мечту детей, проходящих лечение в больнице

Узнав о желании ребят стать полицейскими, правоохранители помогли им на один день осуществить свои задумки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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Орловские стражи порядка осуществили мечту детей, проходящих лечение в НКМЦ имени Круглой. Узнав о желании ребят стать полицейскими, правоохранители помогли им на один день осуществить свои задумки. Получив одобрение от докторов, они пригласили маленьких пациентов и их мам на экскурсию.

- Сначала детей привезли в расположение отдельного батальона ППС полиции, где юные орловцы познакомились с тем, как несут службу полицейские, узнали об особенностях стоящих на вооружении специальных средств и оружия, увидели специализированный автотранспорт и, конечно, пообщались с сотрудниками батальона, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Затем деток отправили в конюшни, где находятся служебные лошади. Ребята покормили скакунов и попробовали прокатиться верхом.

На время экскурсии на грудь детей полицейские прикрепили видеорегистраторы. Эти записи стражи порядка под конец экскурсии подарили маленьким пациентам на память.

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