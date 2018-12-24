Орловца, едва не убившего свою девушку осколком стекла, заключили под стражу

СЕГОДНЯ 16:41 2018-12-24T16:42:06+03:00

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В Орле суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу обвиняемого в покушении на убийство. Жуткая история произошла в областном центре на прошлой неделе – 29-летний мужчина напал на свою 21-летнюю девушку и искромсал ее куском стекла. По версии следствия, нападавший был под веществами.

- По данным следствия, в ночь с 18 на 19 декабря 2018 года обвиняемый, находясь по месту своего жительства в состоянии наркотического опьянения, вступил в конфликт со своей сожительницей, в ходе которого осколком стекла нанес ей множественные удары в область головы, туловища, конечностей. При этом обвиняемый довести свой преступный умысел до конца не смог, поскольку его действия были пресечены сотрудниками полиции, а женщине была оказана своевременная медицинская помощь, - рассказала «комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас девушка находится на стационарном лечении, она пережила несколько операций. Расследование уголовного дела продолжается.