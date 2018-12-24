В Детском парке Орла открылась ёлка

СЕГОДНЯ 16:19 2018-12-24T16:19:08+03:00

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Сегодня, 24 декабря, в Детском парке Орла состоялось открытие ёлки. Маленькие горожане побывали на празднике и провели время в компании сказочных персонажей.

Организаторы устроили для ребят викторины и подвижные конкурсы. Не обошлось без любимых героев малышни – Деда Мороза, Снегурочки, символа наступающего года Хрюши. Также на празднике наградили юных победителей конкурса «Елочная игрушка – 2019».

- Игрушки, сделанные ребятами, уже украсили главную елку Детского парка, а также небольшие елочки и сосны на всей территории объекта Конкурс проводится уже шесть лет. В этом году было в нем приняли участие более 600 детей, собрано порядка тысячи работ. Определить победителей предстояло в четырех возрастных категориях: воспитанники учреждений дошкольного образования, ученики начальной, средней и старшей школы, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.