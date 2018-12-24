2018-12-24T15:46:33+03:00
Общество

Орловцев ждет новогоднее шоу воды, огня и света

На праздничных каникулах Цирк на воде Яны Шевченко даст несколько представлений в областном центре
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: организаторыФото: организаторы
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«Цирк на воде» Яны Шевченко – это новый этап в развитии циркового искусства, радующий зрителя из разных уголков нашей страны и зарубежья с 1999 года. Тогда талантливая постановщица и продюсер Яна Шевченко, которая связана с жизнью на арене и за ее кулисами с раннего детства, использовала весь личный опыт цирковой артистки и незаурядное мышление: нестандартная идея воплотилась в жизнь. На несколько дней «Гринн Центр» в Орле превратится в огромную арену, наполненную водой – емкость бассейна более 150 тонн! Организаторы уверяют: такое аква-шоу зрители заполнят надолго.

- Это одно из самых крупных передвижных аква-шоу на территории России. На арене дрессированные животные: морские котики и львы, питоны, нильские крокодилы, а также кошечки и голуби. Захватывающее фаер шоу, аттракцион с мыльными пузырями и парад многоцветных фонтанов. В программе участвуют воздушные гимнасты, жонглеры и веселые клоуны, - рассказали «КП» организаторы.

КОГДА, ГДЕ?

Кромское шоссе 4, «Гринн Центр»

Начало представлений: в 12:00 и в 16:00

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