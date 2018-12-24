2018-12-24T15:19:10+03:00
Общество

Орловцы могут стать донорами и сдать кровь

Донорская акция состоится 25 декабря
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel-region.ruФото: orel-region.ru
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В Орле активисты центра «Десантник» приглашают всех желающих стать донорами и сдать кровь. Акция состоится уже завтра, 25 декабря.

Сдать кровь будет можно на городской Станции переливания крови. Начнется акция в 10:00.

- В этот же день в рамках благотворительной акции «Новогодний Десант» десантники будут проводить сбор пожертвований для приобретения новогодних подарков детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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