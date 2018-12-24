Орловцы могут стать донорами и сдать кровь

СЕГОДНЯ 15:19 2018-12-24T15:19:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле активисты центра «Десантник» приглашают всех желающих стать донорами и сдать кровь. Акция состоится уже завтра, 25 декабря.

Сдать кровь будет можно на городской Станции переливания крови. Начнется акция в 10:00.

- В этот же день в рамках благотворительной акции «Новогодний Десант» десантники будут проводить сбор пожертвований для приобретения новогодних подарков детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.