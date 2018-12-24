Орловцы могут стать донорами и сдать кровь
Донорская акция состоится 25 декабря
Фото: orel-region.ru
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В Орле активисты центра «Десантник» приглашают всех желающих стать донорами и сдать кровь. Акция состоится уже завтра, 25 декабря.
Сдать кровь будет можно на городской Станции переливания крови. Начнется акция в 10:00.
- В этот же день в рамках благотворительной акции «Новогодний Десант» десантники будут проводить сбор пожертвований для приобретения новогодних подарков детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.