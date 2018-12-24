Пять автомобилей вытащили из снежных завалов орловские спасатели за минувшие выходные
Пять автомобилей вытащили из снежных завалов орловские спасатели за минувшие выходные. ЧП произошли как в Орле, так и на территории области.
Так, например, на орловских трассах в снежный плен угодили два грузовика и иномарка «Форд». Еще одну легковушку «Фольксваген Поло» спасатели отбуксировали в деревне Морево Дмитровского района. В Орле в переулке Вагонном застрял автомобиль скорой медицинской помощи.
- Всего за прошедшие выходные региональные пожарные и спасательные подразделения выезжали 37 раз, из них десять выездов – на ликвидацию возгораний и 27 – на различные происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.
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