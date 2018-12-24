2018-12-24T15:20:40+03:00
Происшествия

Пять автомобилей вытащили из снежных завалов орловские спасатели за минувшие выходные

За один из выездов сотрудникам МЧС пришлось отбуксировать застрявшую машину скорой помощи
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Пять автомобилей вытащили из снежных завалов орловские спасатели за минувшие выходныеПять автомобилей вытащили из снежных завалов орловские спасатели за минувшие выходныеФото: Архив "КП"
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Пять автомобилей вытащили из снежных завалов орловские спасатели за минувшие выходные. ЧП произошли как в Орле, так и на территории области.

Так, например, на орловских трассах в снежный плен угодили два грузовика и иномарка «Форд». Еще одну легковушку «Фольксваген Поло» спасатели отбуксировали в деревне Морево Дмитровского района. В Орле в переулке Вагонном застрял автомобиль скорой медицинской помощи.

- Всего за прошедшие выходные региональные пожарные и спасательные подразделения выезжали 37 раз, из них десять выездов – на ликвидацию возгораний и 27 – на различные происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

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