За два часа орловские стражи порядка отыскали похищенные у пенсионерки деньги
За два часа орловские стражи порядка отыскали похищенные у пенсионерки деньги. 77-летняя жительница города Мценска после оплаты своей покупки в магазине на кассе оставила свой кошелек. В нем у пожилой покупательницы оставалось 8 тысяч рублей.
Похитительницу кошелька полицейские разыскали по горячим следам. Ей оказалась 60-летняя местная жительница. Женщина шла в очереди вслед за забывчивой пенсионеркой. Увидев чужой кошелек на кассе, она накрыла его своими покупками и незаметно забрала.
- После беседы с оперативниками женщина выдала им принадлежащий потерпевшей кошелек с деньгами. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Женщина находится под подпиской о невыезде, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.