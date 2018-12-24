СЕГОДНЯ 12:12 2018-12-24T12:12:58+03:00

За два часа орловские стражи порядка отыскали похищенные у пенсионерки деньги Фото: Архив "КП"

Оставленный ею кошелек на кассе в магазине забрала следующая в очереди покупательница

Изменить размер текста: A A

За два часа орловские стражи порядка отыскали похищенные у пенсионерки деньги. 77-летняя жительница города Мценска после оплаты своей покупки в магазине на кассе оставила свой кошелек. В нем у пожилой покупательницы оставалось 8 тысяч рублей.

Похитительницу кошелька полицейские разыскали по горячим следам. Ей оказалась 60-летняя местная жительница. Женщина шла в очереди вслед за забывчивой пенсионеркой. Увидев чужой кошелек на кассе, она накрыла его своими покупками и незаметно забрала.

- После беседы с оперативниками женщина выдала им принадлежащий потерпевшей кошелек с деньгами. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Женщина находится под подпиской о невыезде, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.