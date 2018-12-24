2018-12-24T12:05:03+03:00
Происшествия

В воскресенье в Орле горели строительные бытовки

ЧП произошло поздно вечером на улице Бурова
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В воскресенье в Орле горели строительные бытовкиВ воскресенье в Орле горели строительные бытовкиФото: Архив "КП"
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В воскресенье, 23 декабря, в Орле горели строительные бытовки. ЧП произошло поздно вечером на улице Бурова. К моменту прибытия спасателей была угроза распространения огня на смежные помещения.

- В результате пожара выгорел общий коридор на площади 50 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные региональные пожарные и спасательные подразделения выезжали 37 раз, из них десять выездов – на ликвидацию возгораний и 27 – на различные происшествия.

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