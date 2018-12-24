В воскресенье в Орле горели строительные бытовки
ЧП произошло поздно вечером на улице Бурова
В воскресенье в Орле горели строительные бытовкиФото: Архив "КП"
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В воскресенье, 23 декабря, в Орле горели строительные бытовки. ЧП произошло поздно вечером на улице Бурова. К моменту прибытия спасателей была угроза распространения огня на смежные помещения.
- В результате пожара выгорел общий коридор на площади 50 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные региональные пожарные и спасательные подразделения выезжали 37 раз, из них десять выездов – на ликвидацию возгораний и 27 – на различные происшествия.
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