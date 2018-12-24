В Орле Дед Мороз и Снегурочка откроют новогоднюю елку в Детском парке

СЕГОДНЯ 11:59 2018-12-24T11:59:00+03:00

Праздник для детей пройдет уже сегодня

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Настоящий праздник развернется сегодня днем, 24 декабря, в Детском парке в Орле. Открыть новогоднюю елку поспешат Дед Мороз, Снегурочка и Баба Яга.

- В рамках сказочной программы детям предстоит пройти через лес конкурсов, сугробы загадок, лабиринты соревнований и поляны танцев, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, в Детском парке наградят победителей ежегодного конкурса на лучшую елочную игрушку. В этом году более 600 детей приняли в нем участие. Игрушками, сделанными своими руками, украсят главную елку в Детском парке. Оставшиеся украшения повесят на небольшие ёлочки и сосны.

Начало праздника в 13 часов.