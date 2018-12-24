СЕГОДНЯ 11:48 2018-12-24T11:48:18+03:00

За сутки из города вывезли около 800 кубометров снега

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Ночью в Орле трудились 34 снегоуборочные машины. В их числе 14 КДМ, 8 самосвалов, 3 автогрейдера, по 2 фронтальных погрузчика, снегопогрузчика, трактора и «вилли», 1 шнекоротор.

За сутки из города вывезли около 800 кубометров снега. На посыпку гололеда израсходовали 253,9 тонны смеси песка и соли.

- Последствия снегопада продолжают убирать и сейчас, - сообщает пресс-служба городской администрации. - По информации МУП «Спецавтобаза» в Орле работают 9 КДМ, 6 тракторов, 3 самосвала, по 2 «вилли» и фронтальных погрузчика.

В ручной уборке задействованы 72 дворника. Они убирают снег и наледь вблизи пешеходных переходов, подходов к мостам, остановок.

Напомним, согласно новым Правилам благоустройства и санитарного содержания города Орла, убирать территории от снега обязаны и арендаторы. Недобросовестным предпринимателям будут выданы предписания.