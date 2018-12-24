Прокуратура объявила главе администрации Орла предупреждение о недопустимости нарушения закона

СЕГОДНЯ 11:26 2018-12-24T11:26:58+03:00

Ранее в ведомство обратились общественники с просьбой обратить внимание на ситуацию с ремонтом моста Дружба

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Прокуратура Железнодорожного района Орла объявила предупреждение о недопустимости нарушения закона главе горадминистрации Александру Муромскому. Соответствующий документ опубликовал депутат горсовета и общественный деятель Евгений Косогов.

- Мы получили долгожданный ответ из Прокуратуры, куда были вынуждены обратиться в связи с бесправием исполнительной власти. По всем фактам и доводам отраженным в нашем письме была проведена проверка, - сообщил депутат.

По сообщению Косогова, в предостережении говорится о недопустимости использования определенной строительной техники.

- Использование большегрузных гусеничных кранов при проведении капитального ремонта моста Дружбы запрещено, так как их применение в 2 раза превысит нормативно допустимую нагрузку, - говорится в сообщении.

Также отмечено, что нарушение норм при ремонте моста могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного характера, что может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, к значительным материальным потерям для бюджета Орла и нарушении жизнедеятельности людей.