Газель и погрузчик не поделили орловскую трассу

СЕГОДНЯ 10:28 2018-12-24T10:28:08+03:00

Телесные повреждения получил один из водителей

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В субботу утром, 22 декабря, автодорогу «Змиевка-Глазуновка-Тросна» не поделили Газельи погрузчик «ТО-18би». ДТП произошло в районе 5-го километра трассы.

- В результате аварии водитель автомобиля «Газ» получил телесные повреждения, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 45 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы. Погибших нет.