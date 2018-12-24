Газель и погрузчик не поделили орловскую трассу
Телесные повреждения получил один из водителей
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В субботу утром, 22 декабря, автодорогу «Змиевка-Глазуновка-Тросна» не поделили Газельи погрузчик «ТО-18би». ДТП произошло в районе 5-го километра трассы.
- В результате аварии водитель автомобиля «Газ» получил телесные повреждения, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 45 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы. Погибших нет.
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