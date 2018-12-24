Под Орлом опрокинулся «Форд»
Водитель получила травмы
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В субботу утром, 22 декабря, на трассе М-2 «Крым» произошло ДТП. Водитель «Форд-Фокус» двигалась со стороны Орла в направлении Москвы и в районе 318-го километра не справилась с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.
- В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 45 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы. Погибших нет.
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