Под Орлом опрокинулся «Форд»

СЕГОДНЯ 10:17 2018-12-24T10:17:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу утром, 22 декабря, на трассе М-2 «Крым» произошло ДТП. Водитель «Форд-Фокус» двигалась со стороны Орла в направлении Москвы и в районе 318-го километра не справилась с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

- В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 45 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы. Погибших нет.