2018-12-24T10:05:19+03:00
Общество

Благотворительная акция прошла в Орле на площади Ленина в минувшее воскресенье

Волонтеры собирали средства на покупку подарков онкобольным детям
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Благотворительная акция прошла в Орле на площади Ленина в минувшее воскресеньеБлаготворительная акция прошла в Орле на площади Ленина в минувшее воскресеньеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Благотворительная акция «Елка добра» прошла в Орле на площади Ленина в минувшее воскресенье, 23 декабря. На протяжении всего дня волонтеры собирали средства для покупки подарков пациентам отделения детской онкологии и гематологии НКМЦ имени Круглой.

На площади в благотворительное воскресенье проводились мастер-классы по катанию на коньках и массовое катание, прошло показательное выступление орловских фигуристов. Работала также «Открытка добра»: желающие могли отправить открытку со словами поддержки онкобольным детям.

Уже завтра, 25 декабря, команда организаторов и партнеров марафона «Елка добра» пойдут в больницу к детям для вручения подарков. В гости к ребятам придут также Дед Мороз и Снегурочка.

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