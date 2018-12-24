В городе Ливны Орловской области столкнулись три иномарки

СЕГОДНЯ 09:48 2018-12-24T09:48:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Три иномарки столкнулись в городе Ливны Орловской области в воскресенье днем, 23 декабря. Водитель автомобиля «Фольксваген-Пассат» начинал движение в районе дома № 119 по улице Дружбы Народов. Выезжая, автоледи не уступила дорогу и въехала в другой «Фольксваген-Пассат». Иномарку отбросило в припаркованный «Форд-Мондео».

- После ДТП в Ливенскую ЦРБ обратилась водитель «Фольксваген-Пассат». После оказания помощи женщину отпустили домой, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 45 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы. Погибших нет.