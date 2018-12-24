2018-12-24T09:38:53+03:00
Происшествия

13-летний подросток пострадал в аварии на перекрестке улиц Московская и Степана Разина в Орле

Девочка была пристегнута ремнями безопасности и избежала серьезных травм
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В воскресенье утром, 23 декабря в Орле на перекрестке улиц Московская и Степана Разина произошло ДТП. Автоледи за рулем «Киа-Рио» следовала со стороны улицы Революции и на светофоре при повороте налево в районе дома № 4 по площади Мира не уступила дорогу встречному «Рено Логан». Машины столкнулись. Виновную в аварии иномарку отбросило на бордюр.

- В результате ДТП 13-летняя пассажирка автомобиля «Рено-Логан» получила травмы. Девочка сидела на переднем сиденье справа и была пристегнута ремнем безопасности. На машине скорой помощи ее доставили в травмпункт. После осмотра девочку отправили на амбулаторное лечение, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 45 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы. Погибших нет.

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